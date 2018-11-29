РИАМО – 29 ноя. Порядка 3 тысяч пострадавших в ДТП на дорогах Подмосковья получили высокотехнологичную помощь в травмоцентрах за 9 месяцев 2018 года, смертность в результате дорожных аварий за этот период в регионе сократилась по сравнению с 2017-м, сообщил РИАМО министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

«За 9 месяцев 2018 года в травмоцентры госпитализированы 3014 человек, это меньше, чем за аналогичный период 2017 года на 146 человек. При этом в травмоцентры первого уровня госпитализированы 807 человек, второго уровня - 2138 человек, третьего - 69 человек», - сказал Матвеев.

При этом за 9 месяцев 2018 года сократилось смертность в ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уточнил министр.

«За 9 месяцев 2018 года число погибших и умерших в ДТП составило 461 человек, в прошлом году - 464 человека», - подчеркнул Матвеев.

Всего в Московской области действуют 44 травмоцентра трех уровней. Они оказывают круглосуточно высокотехнологичную медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. В Московской области насчитывается более 2,3 тысячи взрослых травматологических коек и 194 детских. Кроме этого, ортопедических коек - 75, детских - 90.

В Подмосковье в 2018 году зарегистрировали более низкие показатели смертности от ДТП, чем средние значения по стране – 8,2 умерших на 100 тысяч жителей. По России данный коэффициент составляет 9,4.

За пять лет смертность на дорогах Московской области снизилась вдвое.