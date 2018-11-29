РИАМО - 29 ноя. Москвичи смогут быстрее узнать о готовности документов, которые им предстоит получить в центрах госуслуг, теперь, позвонив по телефону Единой справочной службы города Москвы: +7 (495) 777-77-77, можно получить информацию, не дожидаясь ответа оператора, для этого нужно нажать на единицу, система автоматически соединит с роботом-телефонистом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Оформление документов занимает некоторое время. Чтобы узнать о сроке их готовности, москвичи часто обращаются в Единую справочную службу города Москвы. Часть звонков по этому вопросу принимает робот. В этом случае абонентам не нужно ждать, когда освободится сотрудник кол-центра. Кроме того, информацию у виртуального оператора можно получить быстрее. Теперь у робота появился добавочный номер. Система автоматически соединит с ним, если нажать на единицу», — сказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

На горячей линии Единой справочной службы города Москвы виртуальный оператор работает с июля 2017 года. Робот способен общаться с абонентами по сложному алгоритму, задавать дополнительные вопросы, распознавать эмоции. Если на вопрос робота: «Что вас интересует?» абонент ответит: «Готовность документа», помощник уточнит, о каком конкретно документе идет речь.

Виртуальный помощник обрабатывает 53% входящих звонков по 22 вопросам. Это около 325 тысяч обращений в месяц. Помимо ответов на вопросы о готовности документов, робот может дать справку о расписании работы центров «Мои документы», об их адресах, о графике отключения горячей и холодной воды, подсказать номер телефона и адрес управляющей компании. Виртуальный помощник принимает звонки круглосуточно и без выходных.

Общегородской контакт-центр столицы признан одним из лучших среди подобных центров в мировых мегаполисах по уровню внедрения цифровых технологий. Представители региональных и мировых контакт-центров уже обращаются к московским специалистам за консультацией. Среди желающих перенять опыт Москвы — Гонконг, Астана и Тюмень.