РИАМО - 29 ноя. Этой зимой патрулировать прибрежную территорию и акваторию Москвы-реки будут снегоболотоходы и снегоходы, нести службу патрули МЧС будут в самых популярных у горожан местах зимнего отдыха, таких как Строгинская пойма, Серебряный бор, а также на территории Троицкого и Новомосковского административных округов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В Москве ежегодно утверждаются места для зимней рыбалки. Однако не все москвичи ловят рыбу в оборудованных зонах. Некоторые рыбаки рискуют своей жизнью, выходя на тонкий лед в неположенном месте. Впрочем, на льду реки рискуют не только любители подледного лова. Нередки случаи, когда в беду попадают и лыжники. Снегоболотоходы и снегоходы хорошо справляются с бездорожьем, легко передвигаются по льду, оснащены системой ГЛОНАСС и аптечками. С их помощью спасатели могут быстро добраться до места и оказать первую помощь пострадавшему до приезда скорой», — сказал представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

У снегоболотохода теплый салон, вмещающий до шести человек. При необходимости в нем можно организовать лежачие места для пострадавших. Снегоход открытый, у него нет теплого салона. Этот вид спасательного транспорта укомплектован санями-волокушками, на которых в случае необходимости могут быть доставлены пострадавшие.

В распоряжении управления МЧС сегодня находится 10 снегоходов и снегоболотоходов.