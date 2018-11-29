РИАМО - 29 ноя. Боеприпас времен Великой Отечественной войны был обнаружен на территории городского округа Мытищи в деревне Сухарево, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«27 ноября поступило сообщение об обнаружении артиллерийского снаряда времен ВОВ на территории деревни Сухарево, в песчаном карьере. Выставлена охрана силами ОВД. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», - говорится в сообщении.

Мероприятия по изъятию и уничтожению боеприпаса запланированы на четверг силами ПСО-22 ГКУ «Мособлпожспас».