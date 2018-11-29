РИАМО - 29 ноя. В восьми парках Москвы начала работу почта Деда Мороза, оставить послание для главного волшебника зимы можно будет с 29 ноября по 11 декабря, после окончания работы новогодней почтовой службы письма с пожеланиями доставят в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В преддверии Нового года парки Москвы запустили акцию для детей и взрослых. Все желающие смогут написать Деду Морозу о своих мечтах и желаниях, положив письмо в один из сине-белых ящиков размером 40 на 25 сантиметров. Их можно узнать по надписи «Почта Деда Мороза». Они расположены в местах, где чаще всего бывают посетители, — на центральных аллеях или возле входов. Сотрудники парков, в свою очередь, будут забирать почту и следить за тем, чтобы ящики не переполнялись», — сказал представитель пресс-службы «Мосгорпарка».

Чтобы отправить послание Деду Морозу, рекомендуется использовать обычный почтовый конверт для писем. На конверте нужно написать, кому предназначается письмо («Дедушке Морозу»), и обязательно указать свое имя, обратный адрес и почтовый индекс. Передачу писем волшебнику снимут на видео. Видеоотчет можно будет позднее посмотреть на странице «Мосгорпарка» в социальных сетях.

Специальные ящики для новогодних писем появились в «Кузьминках», саду имени Баумана, саду «Эрмитаж», в парке «Красная Пресня», а также Измайловском, Таганском, Лианозовском и Бабушкинском парках.

Москва готовится к зимним праздникам. Главный фестиваль зимы «Путешествие в Рождество» пройдет в столице с 14 декабря по 13 января. На 74 площадках можно будет посмотреть балеты на льду, спектакли российских и европейских театров, а также принять участие в мастер-классах и спортивных играх.

Площадки будут открыты с 11:00 до 22:00 в будние дни и с 10:00 до 22:00 по выходным. Площадка на Красной площади откроется 30 ноября и будет работать с 10:00 до 23:30 ежедневно. Основные события фестиваля пройдут в центре города — на Красной площади, площади Революции, Манежной и Тверской площадях, Тверском бульваре, в Новопушкинском сквере, на улицах Кузнецкий Мост, Рождественке, Новый Арбат и других. А главной темой фестиваля в этом году станут сказки и любимые книги. Культурную программу посвятят произведениям отечественных и зарубежных писателей.