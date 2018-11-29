РИАМО – 29 ноя. Госжилинспекция Московской области чаще всего предписывает управляющим компаниям избавить подъезды от строительного и бытового мусора, на лестничных площадках жильцы оставляют старую мебель и детские вещи, с начала 2018 года в ведомство поступило 361 обращение на эту тему, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Госжилинспекции Подмосковья.

«Чаще всего Госжилинспекция предписывает управляющим компаниям убрать бытовой и строительный мусор. Жители хранят в местах общего пользования старую мебель – здесь можно увидеть все: от стульев и зеркал до шкафов и диванов. Часто собственники жилья никак не хотят расстаться со старыми детскими вещами – санками, велосипедами, лыжами, игрушками», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что стройматериалы и строительный мусор особенно часто обнаруживаются в недавно построенных домах.

«В частности, Госжилинспекция предписывала убрать оконные и дверные проемы, шифер, мешки с цементом, разнообразные предметы сантехники – ванны, раковины, унитазы», - добавил собеседник агентства.

По его словам, с начала 2018 года в Госжилинспекцию Подмосковья поступило 361 обращение по данной теме.