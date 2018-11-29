РИАМО - 29 ноя. В рамках благотворительной акции «Цирк приехал!», которая продлится до 19 декабря, юным пациентам московских больниц показывают цирковое шоу с элементами спектакля, в часовом представлении принимают участие клоуны, жонглеры, акробаты и даже четвероногие артисты, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Думаю, что даже не все дети-москвичи, которые лежат в нашей больнице, были в цирке. Многие из них познакомились с цирком именно здесь. К нам приезжает не самодеятельность, а профессиональные артисты, дрессированные животные. Все это производит большое впечатление на детей. Такое переключение с атмосферы больничной палаты на цирковое представление просто прекрасно, оно необходимо. Я очень поддерживаю движение «Цирк приехал!», - отметил доктор медицинских наук, профессор Леонид Рошаль.

Представления показывают в девяти медицинских учреждениях города: университетской детской клинической больнице Первого МГМУ имени И.М. Сеченова; детском бронхолегочном санатории №15; Научно-практическом центре детской психоневрологии; детской городской клинической больнице № 9 имени Г.Н. Сперанского; Российской детской клинической больнице; детском реабилитационном центре НМИЦССХ имени А.Н. Бакулева; НИИ неотложной детской хирургии и травматологии; детской городской клинической больнице №13 имени Н.Ф. Филатова; Центральной детской клинической больнице.