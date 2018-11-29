РИАМО - 29 ноя. Нарушение теплоснабжения произошло в Раменском районе Московской области, без тепла остались около 4,5 тысяч человек, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

«28 ноября в 22:30 от оперативного дежурного ЕДДС Раменского муниципального района поступило сообщение о том, что в результате износа трубы произошло отключение теплоснабжения в деревне Островцы, на улице Подмосковная. В зону отключения попали 14 жилых многоквартирных домов разной этажности, с численностью населения 4,5 тысячи человек, из них 750 детей, Островецкая средняя школа», - говорится в сообщении.

По состоянию на 23:00: ведутся земляные работы, место порыва обнаружено. На 06:30 29 ноября ремонтно-восстановительные работы завершены. Идет заполнение системы.