РИАМО - 29 ноя. Малооблачная погода без осадков и повышение атмосферного давления ожидаются в Москве и Подмосковье в четверг, температура воздуха может составить до минус 10 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве от минус 7 до минус 5 градусов, по области от минус 10 до минус 5 градусов», - говорится в сообщении.

Как добавляется в материале, ветер северо-западного направления 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70%.

«В Москве и области умеренно морозная погода (температура на 3-5 градусов ниже климатических значений), атмосферное давление продолжит повышаться, причем довольно резко, содержание кислорода в воздухе в пределах нормы, геомагнитный фон спокойный», - отмечают синоптики.

Также в материале добавляется, что для большинства людей, в том числе и метеозависимых, характер погоды по влиянию на организм можно охарактеризовать как спастический, вызывающий выраженные метеопатические осложнения у людей с сердечно-сосудистыми и бронхо-легочными недугами. Увеличивается вероятность вегетативных дисфункциональных расстройств, которые будут проявляться в виде головных болей, скачков артериального давления, раздражительности, снижения работоспособности.

Специалисты также отмечают, что сохраняется вероятность сезонных обострений язвенной болезни желудка, суставных патологий, заболеваний верхних дыхательных путей. Метеочувствительным людям в переходные сезоны года необходимо проводить плановые лечебные мероприятия, принимать препараты, улучшающие общее состояние, повышающие иммунные силы организма, поможет прием поливитаминов и адаптогенов.