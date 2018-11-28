РИАМО - 28 ноя. Женщина погибла под колесами поезда, переходя железную дорогу в неположенном месте на территории новой Москвы, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«В районе железнодорожной станции «Крекшино» Новомосковского административного округа пассажирским поездом сообщением Москва - Кишинев смертельно травмирована 49-летняя женщина, гражданка СНГ, переходящая железнодорожные пути в неустановленном месте», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по факту произошедшего проводится проверка.