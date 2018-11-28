РИАМО - 28 ноя. Подписчики группы «РИАМО в Подмосковье» в социальной сети «ВКонтакте» могут принять участие в конкурсе, победители которого получат билеты на новогоднюю елку «Дети в интернете».

«Дети и родители! Мы положили вам под елочку билеты на новогоднее шоу - забирайте. Под тремя елочками лежит по паре билетов на легендарную елку на Новом Арбате #ДЕТИВИНТЕРНЕТЕ, песни для которой написал Максим Дунаевский! Ваша задача - угадать выигрышную елочку», - говорится в сообщении на странице «РИАМО в Подмосковье» в социальной сети «ВКонтакте».

Для участие в конкурсе необходимо подписаться на группу «РИАМО в Подмосковье», лайкнуть конкурсный пост и написать в комментарии номер елочки, которая вам больше всего нравится. Если несколько человек назовут выигрышную ячейку, билеты получит тот, кто был первым.

Елка состоится 29 декабря по адресу: Москва, Новый Арбат, 36. Кому достанутся билеты станет известно 10 декабря.

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