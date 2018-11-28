РИАМО - 28 ноя. Уголовное дело по факту приостановления учебного процесса в школе «Горки» Ленинского района направят на рассмотрение в центральный аппарат СК РФ, сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации.

Ранее образовательную деятельность в школе «Горки» приостановили в связи с обновлением школьной инфраструктуры. Обеспокоенные родители обратились к министру просвещения РФ Ольге Васильевой. Она рассказала, что школу ждет реставрация, учреждение не отвечает современным требованиям.

«В настоящее время следственными органами СК России по Московской области возбуждено уголовное дело о халатности. Для полноты и объективности расследования Александр Бастрыкин (председатель Следственного комитета РФ – ред.) принял решение о передаче его в центральный аппарат», – говорится в сообщении.

Бастрыкин провел личный прием граждан в Москве, в ходе которого к нему обратилась инициативная группа родителей детей, школу которых закрыли посреди учебного года.

Родители считают, что действиями чиновников министерства просвещения грубо нарушен закон.

В октябре 2018 года министерство просвещения РФ издало приказ о приостановлении образовательной деятельности школы «Горки» Ленинского района из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований, выявленных Роспотребнадзором.

Предполагается построить новое здание школы, открытие которого запланировано на 2021 год.