РИАМО - 28 ноя. Председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев предложил создать реестр автомобилей скорой помощи, чтобы освободить их от начисления штрафов за нарушение правил дорожного движения во время работы.

В Красногорке на базе Московской областной станции скорой медицинской помощи прошел круглый стол комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики. В работе круглого стола приняли участие депутаты других комитетов, врачи, а также представители правительства Московской области.

«Как законодатели мы видим, над чем нужно работать. Так, стоит обратить внимание на поддержку медицинских кадров со стороны муниципалитетов. Также Олег Григорьев, председатель комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатики, поднял проблему начисления штрафов за нарушение ПДД машинам скорой помощи во время работы. Камера фиксирует их и направляют квитанции в учреждения. Московской областной думой предлагается создать реестр автомобилей скорой помощи, чтобы избежать таких ситуаций. Думаю, мы проработаем этот вопрос с коллегами из Госдумы», - сказал Голубев.

Заместитель министра здравоохранения Московской области Максим Семенов рассказал на круглом столе о введении Единой диспетчерской службы.

«Нашей основной проблемой было то, что до 15% звонков в год у нас маршрутизировались не корректно. Все машины были доступны по радио, мобильному телефону, но где они находятся и чем занимаются, в каком состоянии, куда их можно направить, было неизвестно. Поэтому в 2015 году мы начали наш эксперимент и в 2017 году уже распространили работу информационной системы на Подмосковье», - сказал Семенов.

Сегодня к Единой диспетчерской системе подключено 118 станций и подстанций. Как рассказал заместитель министра, были автоматизированы все процессы в работе скорой медицинской помощи: от момента поступления звонка до расчета количества лекарств.

«Все вызовы содержатся в единой базе, на обработку одного уходит 2-3 минуты. Передача вызова машине производится в один клик. А маршрут скорой помощи рассчитывается с помощью сервиса «Яндекс.Пробки». Мы единственный регион, который его применяет в работе», - отметил Семенов.

Единая диспетчерская система службы «103» взаимодействует со службой-112 – вызовы перенаправляются и так же рассчитываются работниками диспетчерского центра.

«Скоро система будет распространена во всей области. В наших планах в 2019 году открыть Единый диспетчерский центр в Красногорске, оснастить бригады планшетами, на который будет поступать вызов, а также начать рассылку СМС-уведомлений граждан о статусе их обращения и движения автомобиля», - прокомментировал Семенов.

Помимо этого, как рассказали представитель министерства здравоохранения, информационная система проанализировала маршруты машин скорой помощи и определила дороги, где движение осуществлять тяжелее всего. Информация по ним была передана в Минтранс для поиска дальнейшего решения.