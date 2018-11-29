РИАМО - 29 ноя. На Красной площади в четверг пройдет торжественное открытие ГУМ-Катка и ГУМ-Ярмарки, которые будут работать до 28 февраля, говорится в сообщении пресс-службы ГУМ-Катка и ГУМ-Ярмарки.

«На торжественном открытии ГУМ-Катка знаменитая фигуристка Татьяна Навка представит фрагмент своего нового мюзикла на льду «Аленький цветочек», мировая премьера которого состоится во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве уже 25 декабря. «Аленький цветочек», впервые воссозданный на льду, - волшебная история о настоящей любви, доброте и искренней красоте», - говорится в сообщении.

Чемпион мира хоккеист Алексей Яшин проведет на ГУМ-Катке бесплатные мастер-классы для всех желающих. Во время занятий он поделится своими профессиональными секретами и покажет коронные приемы. Занятия рассчитаны не на профессионалов, а на тех, кто любит хоккей, хочет улучшить свою технику или только мечтает научиться в него играть. Чтобы принять участие в мастер-классах необходимо зарегистрироваться на сайте.

«ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарка будут работать ежедневно с 10:00 до 23:30 с 30 ноября 2018 года до 28 февраля 2019 года», - уточняется в материале.

Первые четыре утренних сеанса в будни и один первый утренний сеанс в выходные можно посещать совершенно бесплатно, за исключением новогодних праздников. Hа все остальные сеансы в будние дни взрослый билет будет стоить 400 рублей, а детский (с семи до 12 лет) – 200 рублей (детский билет дает возможность входа на каток одному взрослому без права катания).

В выходные дни на дневные и вечерние сеансы взрослый билет будет стоить 500 рублей, а детский – 300 рублей. В праздничные дни с 29 декабря по 8 января взрослый билет будет стоить 600 рублей и детский – 300 рублей.

С 1 по 3 февраля на ГУМ-Катке пройдет традиционный этап мирового тура по керлингу WСТ Red Square Classic с участием восьми ведущих мужских команд Европы и мира по керлингу. Попробовать себя в керлинге смогут и зрители — во время этапа Red Square Classic пройдут мастер-классы для новичков от именитых российских спортсменов.

ГУМ-Ярмарка порадует своих посетителей самыми разнообразными угощениями. Согреться можно будет ароматным глинтвейном, медовухой и чаем из большого жарового самовара. А подкрепиться вкусными блинами и пирожками. Для сладкоежек приготовлены пончики, пастила и леденцы.

«В специальных домиках на Красной площади будут продавать елочные игрушки, сувениры, народные костюмы и традиционные русские изделия народных промыслов. Фарфор и фаянс из Гжели, изделия с Хохломской росписью, оренбуржские и башкирские шали, паутинки и накидки, богородские изделия с резьбой по дереву», - уточняется в сообщении.