РИАМО - 29 ноя. Выборы в муниципальные молодежные парламенты впервые состоятся в Подмосковье в чветверг.
Выборы состоятся с целью избрать лидеров общественного мнения молодежи, знающих о проблемах в своих муниципальных образованиях.
Молодежный парламент - это прежде всего орган выдвижения законодательных инициатив. На данный момент Московским областным молодежным парламентов выдвинуто три инициативы, и одну из них поддерживает более 80 тысяч студентов
Подмосковья - о сроках предоставления льгот учащимся в летний период.
Ранее был создан предвыборный штаб на базе Московской областной думы для подготовки кандидатов к выборам в 55 муниципальных образованиях.
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