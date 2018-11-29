РИАМО - 29 ноя. Выборы в муниципальные молодежные парламенты впервые состоятся в Подмосковье в чветверг.

Выборы состоятся с целью избрать лидеров общественного мнения молодежи, знающих о проблемах в своих муниципальных образованиях.

Молодежный парламент - это прежде всего орган выдвижения законодательных инициатив. На данный момент Московским областным молодежным парламентов выдвинуто три инициативы, и одну из них поддерживает более 80 тысяч студентов

Подмосковья - о сроках предоставления льгот учащимся в летний период.

Ранее был создан предвыборный штаб на базе Московской областной думы для подготовки кандидатов к выборам в 55 муниципальных образованиях.