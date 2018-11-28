РИАМО - 28 ноя. В подмосковном Ногинске планируют построить станцию скорой медицинской помощи, средства на это предусмотрены в проекте регионального бюджета на 2019 год, сообщил председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

В Красногорке на базе Московской областной станции скорой медицинской помощи прошел круглый стол комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики. В работе круглого стола приняли участие депутаты других комитетов, врачи, а также представители правительства Московской области.

«Мы следим за реформой скорой помощи, которая началась в 2015 году. Особенно внимательно относимся к тем вопросам, которые вызывают беспокойство у наших граждан и требуют совместного решения. В целом, можно сказать, что проходит она эффективно. У нас закуплено более 690 машин скорой помощи, а возраст большинства автопарка не превышает пяти лет – мало кто из регионов может похвастаться такими показателями. Строятся новые объекты – недавно был открыт один в Балашихе, а в проекте бюджета на 2019 год есть средства на создание станции в Ногинске», – сказал Голубев.

Об организации оказания скорой медицинской помощи в Подмосковье рассказала заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Утемова. По ее словам, система претерпела серьезные изменения.

«В 2015 году у нас было 26 разрозненных станций, которые мы до конца 2016 года объединили в 12. А с 2016-го по 2017 годы произошло присоединение к 12 станциям 62 отделений скорой помощи, которые были расположены на базе центральных районных и городских больниц. И вот, с 1 января 2018 года, мы смогли создать единую систему оказания скорой медицинской помощи в Подмосковье», – пояснила Утемова.

В результате проведенной реформы в скорой помощи сегодня работает 871 врач, 3697 медиков среднего звена, фельдшеров и медсестер, 42 представителя младшего медицинского персонала и более 2,5 тысяч водителей. Всего же в структуре областной станции числится 590 бригад.

«У нас еще не окончательно решен кадровой вопрос. Необходимо набрать 30 кадровых бригад. Мы активно ведем работу по привлечению специалистов. Так, за этот год было принято 64 врача. Нам помогают в этом меры социальной поддержки», – добавила Утемова.

С 2014 по 2018 года для скорой помощи в Подмосковье было приобретено 694 автомобиля. В 2019-2020 годах планируется приобрести еще 177 новых машин. Всего сейчас в Московской области числится 715 машин скорой помощи. Это позволило снизить нагрузку на бригады: если раньше одна бригада обслуживала 15 вызовов, то к концу 2018 году этот показатель составил 10,5 вызовов. К 2019 году планируется выйти на 10 вызовов. Время доезда было сокращено до 20 минут.

«В 95% случаев машины скорой помощи прибывает на место за 20 минут с момента обращения. В 2019 году мы планируем довести этот показатель до 96%. Мы долго работали над этим, но в итоге, у нас практически нет вызовов, на которые уходило бы больше 60 минут», – подчеркнула Утемова.