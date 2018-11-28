РИАМО - 28 ноя. В подмосковном Серпухове реконструировали автомобильный мост через реку Нару, Главгосстройнадзор Московской области выдал объекту заключение о соответствии, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Объекту, расположенному на улице Оборонная, выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации», – отмечается в сообщении.

Протяженность нового моста составила 860 метров. Расчетная пропускная способность – 2,7 тысячи автомобилей в сутки.

«Обновленный мост оборудован современным наружным освещением, локальными очистными сооружениями для фильтрации ливневых стоков. В ходе работ по реконструкции проведена замена пролетного строения, а также выполнено сооружение новых опор», – дополняется в материале.

Мостовой переход через реку Нару – транспортная артерия Серпухова, соединяющая лево- и правобережную части города. В правобережной части города расположены градообразующие предприятия, а также малоэтажная жилая застройка.