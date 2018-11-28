РИАМО - 28 ноя. Среднее время ожидания приема в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Подмосковье снизилось до 12,5 минут при федеральной норме в 15 минут, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

В среду в рамках заседания комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Елена Дрыганова рассказала о предоставлении услуг в региональных МФЦ.

«Среднее время ожидания удалось снизить до 12,5 минут (при федеральной норме в 15 минут). В офисах МФЦ работает более 5,7 тысячи сотрудников. До конца 2018 года планируется создать еще 19 офисов и 25 обособленных помещений МФЦ, что создаст дополнительно 700 рабочих мест», – отмечается в сообщении.

В 2018 году в подмосковных МФЦ оказано 20 миллионов услуг, это порядка 60 тысяч услуг в день. В Московской области действуют 392 МФЦ, которые оказывают 318 услуг, в том числе 77 федеральных, 184 региональных и 57 муниципальных.