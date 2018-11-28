РИАМО - 28 ноя. В Москве прошел ежегодный форум Safety & Security Leaders, в рамках которого состоялась церемония вручения премий за лучшие практики по безопасности человека и общества, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

«Форум и премия Safety & Security Leaders призваны помочь жителям нашей страны понять, какими услугами пользоваться и какие опасности могут подстерегать нас на фоне высокотехнологичной городской среды. Именитые профессионалы, представители государственного сектора и бизнеса встретились за одним столом, чтобы подвести итоги уходящего года. Основной акцент был сделан на дебаты, в которых сошлись представители различных организаций», - отмечается в материале.

Многие компании – участники форума не только поделились своим опытом, но и продемонстрировали новейшие наработки, например, «Газпром нефть», которая внедрила комплекс цифровых решений, обеспечивающих безопасность и качество перевозок моторного топлива автотранспортом. Технологические новинки объединены на базе бензовоза, который перестал быть просто емкостью для перевозки топлива и стал гаджетом – площадкой для тестирования современных систем удаленного контроля и управления доставкой.

Ряд разработок касался пожарной безопасности. Одну из них представил директор бизнес-группы «Материалы для промышленности» «3М Россия» Глеб Трофименко.

«Зачастую мы не подозреваем, что системы пожаротушения, которые призваны нас защитить, могут погубить людей или навредить ценным активам, даже если пламя не доберется до них. Именно поэтому важно очень ответственно подбирать решения для пожаротушения в зависимости от назначения и особенностей помещения. На сегодняшний день на рынке существуют инновационные эффективные системы пожаротушения, такие как «Новек 1230», которые способны противостоять разрушительной стихии пожара», - отметил Трофименко.

Традиционной частью форума стала церемония награждения лауреатов премии Safety & Security Leaders. Лучшие практики по безопасности человека и общества были отмечены почетными наградами в нескольких номинациях.

Премии получили: АО «Газпромнефть-Транспорт» - за внедрение комплекса цифровых решений, обеспечивающих безопасность и качество перевозок моторного топлива автотранспортом; ПАО «Московский кредитный банк» - за внедрение AntiAPT решения, обеспечивающее раннее выявление аномальных активностей в IT инфраструктуре. Компания «3M Россия» получила премию за внедрение комплекса продуктов и решений, обеспечивающих защиту и безопасность в промышленности; ООО «ТелеМед» - за внедрение комплекса цифровых решений, обеспечивающих оперативную помощь в поддержке здоровья клиентов.

НПО «СтарЛайн» отмечено премией за умные технологии безопасности и комфорта StarLine, ООО «Катков и партнеры» - за разработку уникального IT комплекса «Антиконтрафакт», обеспечивающего безопасность контента и качество товаров в интернете. Онлайн-платформа WINCODEX награждена за внедрение элементов искусственного интеллекта.

«Я очень рад, что наша компания удостоена чести получить премию Safety & Security Leaders Award в категории «IT в здравоохранении: технологии для качественного сервиса по оказанию дистанционной поддержки по вопросам здоровья». Я считаю, что рынок телемедицинский услуг - это история, которая поможет многим из нас жить проще. У технологий огромный потенциал в развитии медицины. Благодаря data science мы можем получить новые продукты и улучшать старые», - отметил руководитель подразделения внедрения инноваций компании «ТелеМед» Сергей Кузнецов.