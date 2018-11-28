РИАМО - 28 ноя. Яблочный сок из Москвы и Подмосковья вошел в рейтинг самых качественных соков России, исследование пакетированного напитка провели специалисты Роскачества, говорится в сообщении пресс-службы организации.

«Соком повышенного качества могут похвастаться Волгоградская и Московская области, Самара, Москва и Санкт-Петербург, Белгород и Республика Адыгея», – говорится в сообщении.

Лучший сок, согласно исследованию, производят в Краснодарском крае – пять торговых марок, претендующих на государственный Знак качества, а также в Липецкой области – четыре торговые марки.

Всего эксперты исследовали 33 наиболее популярные торговые марки яблочного сока по 38 показателям качества и безопасности. Они проверили бренды 13 регионов страны, а также четыре зарубежные марки.

Специалисты выяснили является ли продаваемый на российском рынке сок разбавленным порошком, оценили качество очистки воды для его приготовления, проверили, есть ли в соке подсластители, ароматизаторы и консерванты, оценили вкус.

«По результатам испытаний установлено, что большая часть продукции – товары 21 торговой марки – соответствует повышенным требованиям Роскачества», – подчеркивается в материале.

Кроме того, ни в одном из исследованных соков не нашли опасных веществ и соединений, микроорганизмов и плесени. Соки изготавливали из здоровых, не зараженных болезнями и нетоксичных яблок.

К тому же эксперты развенчали большое количество потребительских мифов о качестве сока.

«Производители не добавляют сахарозаменители, подсластители и консерванты, а также не подкрашивают яблочный сок синтетическими красителями. Экспертам удалось опровергнуть распространенное мнение о том, что сок – это смесь воды, красителей и подсластителей», – дополняется в сообщении.