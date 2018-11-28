РИАМО - 28 ноя. Средний чек жителей Подмосковья в Сети за год вырос в 1,8 раза и достиг 1970 рублей, сильнее всего увеличились средние платежи пользователей по кредитам, покупкам в интернет-магазинах и платежи за жилищно-коммунальные услуги, говорится в сообщении пресс-службы сервиса «Яндекс.Деньги».

Аналитики сервиса изучили, что жители Подмосковья чаще всего оплачивают в интернете и сколько на это тратят. Были проанализированы платежи пользователей на сайте и в мобильных приложениях сервиса, а также через «Яндекс.Кассу». Сравнивались платежи за январь – октябрь 2018 и 2017 годов.

«Больше всего в среднем за раз пользователи тратят в интернете на авиабилеты — 8350 рублей. Годом ранее этот показатель составлял 8360 рублей. Дальше идут средние платежи по кредитам — 7620 рублей (годом ранее — 3560 рублей), за билеты на поезда — 4100 рублей (4630 рублей), ЖКУ — 3830 рублей (2430 рублей), покупки в интернет-магазинах — 2270 рублей (1100 рублей), доставку еды — 1430 рублей (1360 рублей), госуслуги — 620 рублей (710 рублей), онлайн-игры — 610 рублей (640 рублей), сотовую связь — 510 рублей (310 рублей), по штрафам ГИБДД — 470 рублей (510 рублей)», - отмечается в материале.

Чаще всего жители Московской области оплачивают через интернет онлайн-игры, покупки в интернет-магазинах, сотовую связь, интернет и телевидение, госуслуги, штрафы ГИБДД, билеты в кино, театры, музеи и на концерты, а также билеты на поезда и самолеты, жилищно-коммунальные услуги и кредиты.

Ранее исследование Mediascope показало, что 96,3% респондентов из Центрального федерального округа России хотя бы раз в полгода совершают онлайн-платежи. Самые популярные способы онлайн-оплаты — банковские карты (91% респондентов), интернет-банкинги (87%), электронные кошельки (76%).

В тройке самых популярных у жителей ЦФО сервисов для платежей в интернете оказались «Сбербанк Онлайн» (81,5% опрошенных), «Яндекс.Деньги» (55,3%) и WebMoney (46,5%). Со смартфонов и планшетов платят 93% респондентов из Центрального округа, с компьютеров — 88%. Популярны в федеральном округе бесконтактные платежи — сегодня таким образом рассчитываются 41% опрошенных.

«Яндекс.Деньги» — сервис электронных платежей, который помогает пользователям оплачивать товары и услуги, переводить и принимать деньги. В прошлом году «Яндекс.Деньгами» платили 33% российских пользователей интернета, в этом — 48,5%.