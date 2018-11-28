РИАМО - 28 ноя. В подмосковном Реутове планируют открыть вратарскую школу, в ее организации будет участвовать российский футболист, вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Планируем открыть в Реутове вратарскую школу. Сегодня обсудили этот вопрос с Игорем Акинфеевым и его тренером Вячеславом Чановым. Игорь намерен лично участвовать в организации школы и делиться секретами мастерства. Сейчас на стадионе в Реутове успешно занимаются 350 ребят», – написал Воробьев.

Он добавил, что наследие чемпионата мира по футболу работает.

Бывший голкипер сборной России был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Акинфеев является заслуженным мастером спорта РФ.