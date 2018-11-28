РИАМО - 28 ноя. В центре Москвы неизвестный ударил мужчину ножом и скрылся, чтобы поймать злоумышленника, в городе введен план «Перехват», сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы столичного ГУ МВД России.
«В полицию из медучреждения на Мантулинской улице поступило сообщение о ножевом ранении мужчины, самостоятельно обратившегося к ним. По словам пострадавшего, поблизости на него напал мужчина с ножом и нанес ранение, после чего скрылся на автомобиле Kia Rio», - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, принимаются меры к розыску и задержанию подозреваемого.
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