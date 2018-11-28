РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 ноя. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поручил организовать проверку по факту эксплуатации здания компанией Burger King в микрорайоне Птицефабрика на Егорьевском шоссе в поселке Томилино, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Глава в среду провел традиционную встречу с жителями во Дворце пионеров поселка Томилино. Жительница муниципалитета попросила проверить законность эксплуатации здания Burger King в микрорайоне Птицефабрика на Егорьевском шоссе. По словам женщины, здесь должна быть оборудована автомойка.

«Я поручаю начальнику территориального управления «Томилино-Октябрьский» Игорю Дворникову детально разобраться в этом вопросе вместе с жителями», – сказал Ружицкий.