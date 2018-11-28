РИАМО - 28 ноя. Российские спецслужбы связали всплеск ложных звонков о бомбах в торговых центрах Москвы с ухудшением отношений с Украиной, в частности, с конфликтом в Керченском проливе, сообщает в среду РБК.

В среду днем из нескольких крупных торговых центров и других объектов столицы эвакуировали несколько тысяч человек. В экстренные службы на протяжении полутора часов поступали звонки о якобы заложенных в помещениях бомбах.

«Российские спецслужбы прорабатывают версию о связи всплеска ложных сообщений о бомбах в торговых центрах и других объектах в Москве с обострением ситуации между Россией и Украиной после инцидента в Керченском проливе», – говорится в сообщении.

Как добавляет издание, «это рабочая версия». В ФСБ считают, что звонки посредством IP-телефонии идут с территории Украины.

Ранее при изучении телефонных атак прошлого года эксперты установили, что польские хакеры разработали специальные бот-программы, которые в автоматическом режиме рассылают интернет-сообщения и делают звонки с угрозами совершения терактов. Оболочка программы универсальная – вводится информация об объектах атак, а обзвон идет автоматически.

«По характеру предыдущих атак можно говорить, что всплеск (ложных сообщений о бомбах в среду в Москве – ред.) связан с текущей оперативной обстановкой», – уточняется в сообщении.

Кроме анонимных звонков о бомбах в торговых центрах, накануне поступала информация о минировании школы.

«Накануне поступил звонок с сообщением об угрозе взрыва в столичную школу №158. Из школы были эвакуированы 407 учеников и 27 сотрудников. Позже <…> сообщили, что взрывное устройство в школе обнаружено не было, а образовательный процесс возобновили спустя два часа после анонимного звонка», – уточняется в материале.

Все поступившие анонимные сообщения о минировании зданий в Москве были ложными, опасных устройств специалисты не обнаружили.

Волна ложных сообщений о заложенных бомбах произошла в России в 2017 году. Основная их часть стала результатом атаки с использованием IP-телефонии. Также звонили школьники и психически неуравновешенные люди.