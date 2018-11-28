РИАМО - 28 ноя. Председатель комитета по экологии и природопользованию Московской областной думы Алла Полякова считает, что передача полномочий Минприроды позволит эффективнее решать вопросы в сфере обращения с отходами производства и потребления, говорится в сообщении аппарата данного комитета.

Постановлением правительства РФ от 3 ноября 2018 года полномочия по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами закреплены за Минприроды России. У Минстроя России эти полномочия исключены.

«Передача полномочий Минприроды позволит эффективнее решать вопросы в сфере обращения с отходами производства и потребления. Перераспределение полномочий федеральных органов власти в сфере обращения с отходами производства и потребления – ожидаемый шаг. Проблемы ТКО, которые копились годами, сегодня нужно решать оперативно и эффективно. Для этого необходимо консолидировать все полномочия, чтобы ускорить процесс принятия решений при выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию этой сферы», –сказала Полякова.

Как отмечается в материале, Минприроды России утвердит методические рекомендации по вопросам, связанным с определением нормативов накопления твердых коммунальных отходов в части, касающейся проведения замеров отходов, определения расчетных единиц и категорий объектов, на которых образуются отходы.

«Изменения на федеральном уровне положительно скажутся на ускорении всех процессов, в том числе и в рамках построения отрасли сортировки и переработки отходов, внедрении раздельного сбора мусора среди населения. В Московской области идет большая и системная работа по реформированию сферы обращения с отходами производства и потребления. В частности, закрываются полигоны, строятся мусороперерабатывающие комплексы, ведется большая просветительская работа среди жителей региона», - пояснила Полякова.

По ее словам, к концу 2019 года будут модернизированы существующие комплексы и построены новые, а также появится более 9 тысяч контейнеров для РСО и свыше 10 тысяч контейнеров для сбора опасных отходов.