РИАМО - 28 ноя. Следователи Московской области возбудили уголовное дело в отношении заместителя начальника Селятинского отдела полиции УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу, а также участкового уполномоченного того же отдела, которых подозревают в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по региону.

«Предварительно установлено, что в сентябре 2018 года, заместитель начальника Селятинского отдела полиции УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу, совместно с участковым уполномоченным, а также неустановленными должностными лицами того же отдела полиции, получили денежные средства в виде взятки в размере 160 тысяч рублей от жителей ближнего зарубежья за не привлечение их к уголовной ответственности. Преступление было выявлено сотрудниками УСБ ГУ МВД России по Московской области», – отмечается в сообщении.

Заместитель начальника отдела задержан и допрошен. В ближайшее время следствием буден решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Участковый уполномоченный скрылся от следствия, его местонахождение устанавливается.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по региону, по данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудники полиции будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены их непосредственные руководители.