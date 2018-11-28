РИАМО - 28 ноя. В Луховицах к ответственности привлекли руководителя юридического лица за нарушение антикоррупционного законодательства, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Установлено, что на работу в общество с ограниченной ответственности «ИНКО-Телеком» был принят бывший сотрудник управления ОМВД России по городскому округу Луховицы.

«В нарушение федерального закона «О противодействии коррупции» сведения о заключении трудового договора с указанным сотрудником в установленный законом срок на предыдущее место его службы направлены не были. По результатам проверки городская прокуратура возбудила в отношении директора общества административное дело», – говорится в сообщении.

Рассмотрев административный материал, мировой судья привлек виновное лицо к административной ответственности и оштрафовал. Решение судьи вступило в законную силу.