РИАМО - 28 ноя. Московская областная дума подписала соглашения о сотрудничестве с компанией ООО «Элкод» и Институтом законодательства и сравнительного правоведения (ИЗИСП), совместная работа позволит совершенствовать качество разрабатываемых и принимаемых в Подмосковье законов, передает в среду корреспондент РИАМО.

Соглашение между Мособлдумой и ООО «Элкод» подписали председатель регионального парламента Игорь Брынцалов и директор компании Аркадий Гершкович.

«Благодаря передовым информационным технологиям компании «Элкод» мы обеспечены инструментами для проведения работ. Хочу отметить, что справочная правовая система «Консультант Плюс» – самая популярная в думе, ей ежедневно пользуются около 200 сотрудников», – сказал Брынцалов.

Затем было подписано соглашение о сотрудничестве между Московской областной думой и Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации.

«Мы благодарны институту за помощь в проведении экспертизы и научных исследований проблем правотворчества, в разработке законопроектов, за участие в мониторинге действующего законодательства и правоприменительной практики», - отметил Брынцалов.

Он добавил, что подписание этих соглашений стало знаковым событием для Мособлдумы. Теперь партнерские отношения между сторонами перейдут на новый уровень.