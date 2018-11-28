РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 ноя. Школу-интернат «Наш дом» в поселке Томилино городского округа Люберцы закроют, детей передадут в приемные семьи, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Глава в среду провел традиционную встречу с жителями во Дворце пионеров поселка Томилино. Жительница городского округа поинтересовалась у Ружицкого о судьбе школы-интерната.

«Школу-интернат «Наш дом» в поселке Томилино городского округа Люберцы закроют. Там осталось семь детей, их передадут в приемные семьи», – сказал глава муниципалитета.