РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 ноя. Учителя физической культуры Ольгу Сенатову, которая стала лауреатом регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель здоровья России-2018», наградили на фестивале в Реутове, говорится в сообщении пресс-службы администрации муницпалитета.

В Реутове 27 ноября состоялся фестиваль «Бал школьного спорта», в котором приняли участие более 450 детей и педагогов из 50 городов Московской области. Сотни победителей и призеров спортивных соревнований и конкурсов из разных школ Подмосковья были награждены медалями, дипломами и кубками. Среди них и представители Подольска.

«Так, в рамках мероприятия отметили и учителей, которые стали победителями и призерами конкурса «Учитель здоровья России». Среди них Ольга Сенатова – учитель физической культуры школы №18 имени Подольских курсантов. Она вошла в пятерку лучших и стала лауреатом регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель здоровья России-2018»», – говорится в сообщении.

На протяжении всего прошлого учебного года школьники Подольска участвовали в разных соревнованиях. Это президентские состязания, комплексная спартакиада по 12 видам спорта, ГТО – командный зачет. По итогам всех пройденных состязаний ребята завоевали девять наград: второе место по итогам общекомандного зачета комплексной спартакиады среди общеобразовательных организаций, а также третье место по итогам участия муниципальных образований в спортивно-массовых мероприятиях.

Кроме того, лицей №26 Подольска занял второе место по шахматам в финале комплексной спартакиады среди общеобразовательных организаций Московской области, школа №5 микрорайона Климовск получила второе место по гандболу среди юношей, Дубровицкая школа имени Монетова стала победителем по лыжным гонкам среди девушек, Сынковская школа получила второе место по мини-футболу среди юношей. Лицей Климовска завоевал третье место в финале региональных соревнований «ГТО-командный зачет» II ступень, а школа №16 – второе место в региональном конкурсе агитбригад по пропаганде ВФСК ГТО.