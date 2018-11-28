РИАМО - 28 ноя. Госинспекция труда в Московской области напомнила жителям региона о том, как устанавливается режим труда и отдыха на работе, а также какие режимы работы предусмотрены законодательством.

«Правовое регулирование режима рабочего времени в организации осуществляется коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка. Вопросы режима рабочего времени, которые закрепляются на локальном уровне, должны соответствовать требованиям Трудового кодекса РФ‚ иным федеральным законам, коллективному договору организации, соглашениям», - говорится в сообщении ведомства.

Режим рабочего времени обязательно прописывается в трудовом договоре. Работодатель по соглашению со своими сотрудниками может установить различные режимы работы. Например, в администрации могут работать в общем режиме, а в некоторых подразделениях – посменно. При этом установленный режим работы не должен противоречить законодательству.

Согласно трудовому законодательству РФ, существуют следующие виды режимов рабочего времени: 5-дневная неделя с 8-часовым рабочим днем с перерывом на обед от 30 минут до часа; ненормированный рабочий день; гибкое рабочее время, включающее следующие элементы: учетный период, за который должна выполняться норма (день, неделя и другие), фиксированные интервалы и промежутки, которые работник может увеличить или уменьшить на свое усмотрение.

Также законом предусмотрена сменная работа; работа по скользящему графику (распорядок со смещением выходных дней); вахтовый метод (с выездом и проживанием по месту выполнения функциональных обязанностей не более месяца); раздробленный рабочий день (распределение рабочего дня на части в соответствии со спецификой работы).

При этом, если из-за специфики производственной деятельности некоторым работникам необходимо установить ненормированный рабочий день, то у работодателя должен быть перечень должностей с ненормированным рабочим днем, установленный коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.

В Госинспекции труда добавили, что кроме рабочего времени, локальными нормативными актами или трудовым договором должно быть регламентировано время отдыха.

Согласно Трудовому кодексу, время отдыха – это время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. Видами времени отдыха являются: перерывы в течение рабочего дня (смены); ежедневный (междусменный) отдых; выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); нерабочие праздничные дни; отпуска.

«Чередования интервалов труда и отдыха является обязательным. В рабочее время эти промежутки не включаются. Исключение - интервалы для обогрева при работе на холоде, которые в соответствии с абзацем 2 статьи 109 ТК РФ являются частью рабочего времени», - отмечается в материале.

В период отдыха работник не обязан выполнять трудовые функции. Отдельному работнику при служебной надобности может быть установлен индивидуальный режим за счет сокращения периода отдыха.

Bo всех организациях работодатель обязан устанавливать режим рабочего времени и отдыха, но есть и исключения. Например, при дистанционной работе занятые ею сотрудники определяют распорядок своей деятельности по своему усмотрению.

«Если определенный режим работы конкретного работника был установлен в трудовом договоре в качестве существенного условия труда, то его одностороннее изменение администрацией без согласования работника является незаконным», - заключается в материале.