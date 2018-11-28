РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 ноя. По программе развития застроенных территорий в 2021 году начнут расселение 47 ветхих домов в микрорайоне Птицефабрика поселка Томилино Люберец, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Глава в среду провел традиционную встречу с жителями во Дворце пионеров поселка Томилино. Местная жительница попросила пояснить, когда будет расселен дом 10 в микрорайоне Птицефабрика. По словам женщины, там рушатся стены и прогнили трубы.

«Дом 10 поселка Птицефабрика включен в программу застроенных территорий в числе остальных 47 домов. В середине 2019 года застройщик начнет строительство, в 2021 году начнется переселение из ветхого фонда», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что будущие дома будут 17-этажными.

«Никого насильно переселять не будут. Если жители откажутся, то их дом будет исключен из плана расселения», – добавил глава городского округа.