РИАМО - 28 ноя. Троих человек, пострадавших в ДТП в подмосковном Ликино-Дулеве, госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Днем в среду в районе деревни Емельяново городского округа Ликино-Дулево столкнулись легковые автомобили ВАЗ-2109 и Nissan. В результате ДТП два человека погибли. Трое человек получили телесные повреждения, среди них несовершеннолетний ребенок.

«В результате ДТП в Емельянове пострадали три человека. Все в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в Орехово-Зуевскую больницу», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.