РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 ноя. Десятилетний Дмитрий Тегниряднов из подмосковного Подольска снимется в «Ералаше» в рамках победы в творческом и благотворительном детском проекте «Поколение М», сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник ПАО «Мобильные ТелеСистемы».

«Десятилетний житель Подольска Дмитрий Тегниряднов стал победителем творческого и благотворительного детского проекта «Поколение М» и получил возможность сняться в «Ералаше». Съемки пройдут уже в эти выходные (1-2 декабря – ред.). Тегниряднов победил в артистическом конкурсе «Притворяшки» и блестяще прочитал отрывок из сказки Всеволода Гаршина «Лягушка-путешественница», поразив жюри эмоциональностью», – сказал сотрудник.

Всероссийский благотворительный проект «Поколение М» придуман и реализуется компанией МТС с 2014 года. Он объединяет в себе идею развития творческих способностей ребят по разным направлениям и сбор средств на лечение тяжелобольных детей.

На виртуальных творческих площадках проекта дети могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд. В творческую группу «Поколения М» входят признанные режиссеры Владимир Хотиненко и Владимир Грамматиков, популярная певица и композитор Полина Гагарина, руководитель детского ансамбля «Непоседы» Елена Пиджоян.