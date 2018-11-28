РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 ноя. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поручил проверить законность деятельности в сауне, которая располагается в жилом доме в 115 квартале, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Глава в среду провел традиционную встречу с жителями во Дворце пионеров поселка Томилино. Местный житель попросил Ружицкого организовать проверку работы сауны в одном из многоквартирных домов 115-го квартала.

«Поручаю своему заместителю Артему Коханому вместе с участковым полиции и Роспотребнадзором проверить, что за сауна работает в доме и насколько законна деятельность там», – сказал глава муниципалитета.