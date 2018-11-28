РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 ноя. В подмосковном Подольске 22 декабря зажгут новогодние огни на главных елках городского округа, в программе будет костюмированное шествие сказочных героев, концертно-театрализованная программа и фейерверк, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Новогодние огни на главных елках городского округа Подольск зажгутся 22 декабря – в сквере Поколений в Подольске, на Октябрьской площади в микрорайоне Климовск, а также во всех микрорайонах муниципалитета. Начало праздничного действа в 18:00. Запланировано костюмированное шествие сказочных героев, концертно-театрализованная программа с участием творческих коллективов Домов культуры и праздничный фейерверк», – говорится в сообщении.

Новогоднее оформление на улицах Подольска должно появиться до 15 декабря. Праздничными украшениями будут оформлены учреждения культуры, интерьеры торговых залов, витрины, фасады объектов торговли и сферы услуг.