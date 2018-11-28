РИАМО - 28 ноя. Около деревни Емельяново городского округа Ликино-Дулево произошло столкновение двух автомобилей, в результате ДТП два человека погибли, трое пострадали, среди них один несовершеннолетний, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГИБДД ГУ МВД РФ по Московской области.
«Примерно в 14 часов в районе деревни Емельяново произошло столкновение двух легковых автомобилей - ВАЗ-2109 и Nissan. В результате ДТП два человека погибли, трое получили телесные повреждения, среди них несовершеннолетний ребенок», - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что у пострадавших несерьезные травмы, госпитализация не потребовалась.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии