РИАМО - 28 ноя. Около деревни Емельяново городского округа Ликино-Дулево произошло столкновение двух автомобилей, в результате ДТП два человека погибли, трое пострадали, среди них один несовершеннолетний, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГИБДД ГУ МВД РФ по Московской области.

«Примерно в 14 часов в районе деревни Емельяново произошло столкновение двух легковых автомобилей - ВАЗ-2109 и Nissan. В результате ДТП два человека погибли, трое получили телесные повреждения, среди них несовершеннолетний ребенок», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что у пострадавших несерьезные травмы, госпитализация не потребовалась.