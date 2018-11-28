РИАМО - 28 ноя. Пресненский суд Москвы продлил до 2 февраля срок ареста школьнику, обвиняемому в изготовлении взрывного устройства, сообщил РИАМО в среду пресс-секретарь суда.

«Судом удовлетворено ходатайство следственных органов о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого до 2 февраля 2019 года», - сказал собеседник агентства.

В начале ноября в Москве в квартире на улице Свободы по подозрению в изготовлении взрывного устройства задержали 14-летнего ученика одной из школ. Оперативники вышли на подростка в ходе расследования уголовного дела о взрыве в управлении ФСБ по Архангельской области.

Пресненский суд 6 ноября арестовал подростка на срок до 2 декабря. Дело расследует Главное следственное управление СК РФ по Москве.