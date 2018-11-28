РИАМО - 28 ноя. Стал известен список самых популярных новогодних и рождественских праздников и ярмарок страны этой зимой, возглавил рейтинг фестиваль «Путешествие в Рождество», говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства «ТурСтат».

«В первую десятку лучших рождественских и новогодних ярмарок России зимой составляют фестиваль «Путешествие в Рождество» в Москве, «Рождественская ярмарка» в Санкт-Петербурге, Новогодняя ярмарка в Ледовом городке в Екатеринбурге, Новогодняя ярмарка на Кремлевской набережной в Казани, праздник «Новогодняя столица России» в Туле», - говорится в сообщении.

Также в этот список попали «Горьковская елка» в Нижнем Новгороде, Новогодняя ярмарка в Ярославле, «Рождественская сказка в Вологде», Рождественская ярмарка во Владимире и Новогодняя ярмарка в Костроме.

Главный фестиваль зимы «Путешествие в Рождество» пройдет Москве с 14 декабря по 13 января. На 74 площадках фестиваля, посвященного сказкам и персонажам из популярных книг, пройдут балеты на льду, спектакли российских и европейских театров, мастер-классы и спортивные игры.

Фестиваль проводится в рамках цикла городских уличных фестивалей «Московские сезоны». На площадках будет более 500 новогодних елей, а самая высокая (высотой 20 метров) установлена на Манежной площади. Прошлый фестиваль «Путешествие в Рождество» посетили более 14 миллионов человек, включая более 4 миллионов туристов из регионов и из-за рубежа.