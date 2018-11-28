РИАМО - 28 ноя. Свыше 400 участниц из 20 городов Московской области приняли участие в турнире по художественной гимнастике имени Зои Космодемьянской, который прошел в Рузе с 23 по 25 ноября, говорится в сообщении пресс-службы администрации Рузского городского округа.

«В соревнованиях приняли участие представительницы городов Раменское, Фрязино, Лыткарино, Яхрома, Мытищи, Троицк, Москва, Подольск, Химки, Краснознаменск, Люберцы, Одинцово, Звенигород, Дубна, Селятино, Балашиха, Видное, Апрелевка, Руза, Можайск», – говорится в сообщении.

В частности, призовые места заняли гимнастки «Спортивной школы Руза». Так, команда 2011–2012 годов рождения заняла 2-е место. В составе команды выступили Светлана Чуланова, Полина Конина, Анастасия Колмакова, Перизат Дженгисова, Софья Мартьянова.

Команда 2008–2009 годов рождения заняла 3-е место. Бронзу завоевали Доминика Герасимишина, Александра Перепелица, Арина Радченко, Ольга Николаева, Ева Герасимишина, Ева Чекурова.

Четвертое место заняла Попова Варвара, пятое – Полина Богатырева, шестое место – Анна Титова.

Турнир прошел 23, 24, 25 ноября на базе Центра спортивной подготовки №1. Соревнования проводятся на постоянной основе с 1981 года.

Зоя Космодемьянская стала одним из символов героизма советского народа в Великой Отечественной войне. Будучи членом диверсионного отряда, 18-летняя девушка была захвачена в плен немецкими войсками и казнена. Перед смертью Зоя произнесла легендарную речь, призывая жителей села бороться с фашистами и не бояться смерти в этой борьбе.