РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 ноя. Глава Балашихи Сергей Юров поздравил организации территориальных общественных самоуправлений города с 15-летием со дня образования, говорится в сообщении пресс-службы администрации мунципалитета.

В торжественном мероприятии, которое прошло в досуговом центре «Солнышко» в Балашихе, приняли участие создатели и руководители комитетов территориальных общественных самоуправлений и представители администрации.

«Сегодня мы отмечаем 15-летие наших ТОСов. Такого муниципального образования как Балашиха с точки зрения общественной инициативы и активности жителей на территории Московской области нет – когда каждый несет ответственность за свою территорию. Приходишь в микрорайон с тем или иным проектом, а там активная общественность и есть понимание того, что нужно делать и как. Поздравляю вас от всей души. Впереди у нас еще много славных побед и дел на благо нашей с вами Балашихи», – сказал Юров.

Он наградил 10 человек благодарственными письмами и почетными грамотами. Среди награжденных председатели комитетов ТОС «Южный-9» Наталья Данющенко, «1 Мая» Ирина Митюрина, «Центр-4» Петр Попов и другие.

Всего в Балашихе зарегистрировано около 50 комитетов территориального общественного самоуправления. Одна из постоянных функций ТОСов – связь власти с жителями.