РИАМО – 28 ноя. В ходе саммита G20 в Аргентине президент России Владимир Путин проведет 1 декабря встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В ходе встречи президент России и премьер-министр Японии обсудят дальнейшее двустороннее взаимодействие, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня», - говорится в сообщении.

Одной из главных тем встречи станет укрепление торгово-экономического взаимодействия между Россией и Японией. Путин и Абэ обсудят сотрудничество Москвы и Токио в области промышленности, здравоохранения, сельского хозяйства, инфраструктуры и высоких технологий.

Также в ходе встречи будет обсуждаться проблематика мирного договора между Россией и Японией. Президент России и премьер-министр Японии обсудят вопрос создания специального механизма для подписания мирного договора.