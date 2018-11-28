РИАМО - 28 ноя. Российский лидер и наследный принц Саудовской Аравии встретятся 1 декабря, в частности, стороны обсудят партнерство стран в торгово-экономической сфере, сообщает в среду Федеральное агентство новостей.

«Российский президент Владимир Путин проведет встречу с министром обороны Королевства Саудовская Аравия, наследным принцем Мухаммедом Бен Салманом Аль Саудом 1 декабря», – говорится в сообщении.

Так, президент РФ и наследный принц Саудовской Аравии рассмотрят сотрудничество между двумя странами, в том числе в торгово-экономической сфере. Кроме того, стороны обменяются мнением по ситуации на Ближнем Востоке, в частности, обсудят сирийское урегулирование. Помимо этого, на встрече поднимут вопросы формирования Конституционного комитета для продвижения политического процесса.

«Российский лидер и министр обороны Саудовской Аравии обсудят ситуацию в Йемене. Коалиция Саудовской Аравии продолжает боевые действия против движения «Ансар Алла». Москва призывает стороны к прекращению кровопролития, а также к возобновлению диалога под эгидой ООН», – добавляется в сообщении.

Предыдущая встреча Путина и наследного принца Мухаммеда Бен Салмана Аль Сауда прошла 14 июня на открытии чемпионата мира по футболу.