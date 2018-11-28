РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 ноя. В 2018 году в городском округе Люберцы восстановили асфальтовое покрытие на 41 тротуаре, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В среду глава горокруга провел традиционную встречу с жителями во Дворце пионеров поселка Томилино.

«В текущем (в 2018 году – ред.) году проведены работы по восстановлению асфальтового покрытия на 41 тротуаре. Вновь построено пять тротуаров. Эту работу продолжим в следующем году», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что завершены мероприятия по подготовке к зимнему периоду 2018-2019 годов, проведен смотр готовности техники на дорожных предприятиях округа.

Обеспечивать уборку дорог в округе будет более 660 рабочих и 230-233 единицы специализированной уборочной техники. Заготовлено более 5,5 тысяч тонн пескосоляной смеси и 270 тонн реагентов.

«В рамках губернаторской программы ведутся работы по замене 179 остановочных павильонов. В настоящее время на муниципальных дорогах заменено 69 остановочных павильонов (100%), на региональной сети заменено 37 из 110 (34%). Работы будут завершены до 14 декабря», – резюмировал глава муниципалитета.