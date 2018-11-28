РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 ноя. В подмосковном Подольске для выполнения работ по расчистке дорог от снега привлечены порядка 70 рабочих и более 80 единиц коммунальной техники, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Для проведения работ по зимнему содержанию автодорог общего пользования местного значения в Подольске с 1 ноября по 31 декабря текущего года были заключены контракты с несколькими подрядными организациями.

«На сегодняшний день в Подольске для выполнения работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети местного значения привлекается порядка 70 рабочих и 81 единица коммунальной дорожной техники – трактора, грейдеры, экскаваторы-погрузчики, самосвалы и другая техника. Также было приобретено более 1,4 тысяч кубометров противогололедных средств», – говорится в сообщении.

Порядка Содержанием дворовых территорий в округе занимаются 36 управляющих организаций. Всего в Подольске находится около 2 тысяч многоквартирных домов, которые образуют 500 дворовых территорий.

«В уборке дворовых территорий в зимний период будут заняты около 700 работников управляющих организаций, а в механизированной уборке – 114 единиц спецтехники. Всего заготовлено почти 900 тонн песко-соляной смеси и более 207 тонн реагентов, а также заключены договоры на дополнительную поставку противогололедных материалов», – отмечается в материале.

Во время снегопада, продолжавшегося с 27 ноября до полудня 28 ноября, эксплуатирующими организациями и МБУ «Подольский комбинат благоустройства» для уборки снега во внутридворовых проездах и дворах было задействовано 103 единицы уборочной техники и более 600 человек. Жалоб в Единую дежурную диспетчерскую службу не поступало.