РИАМО - 28 ноя. Гранты на сумму почти 40 миллионов рублей выделили московским поликлиникам и больницам, выявляющим рак на ранних стадиях, сумма направлена за шесть месяцев 2018 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в аккаунте «ВКонтакте».

«Москва выделила гранты поликлиникам и больницам. Время – самый важный фактор в борьбе с онкологией. Поэтому мы поддерживаем тех, кто успешно выявляет рак на ранних стадиях. По итогам первого полугодия гранты составили почти 40 миллионов рублей», – написал Собянин.

В столице с 2017 года действует программа «Ранняя диагностика. Рак победим». Специальный грант направлен на раннее выявление онкозаболеваний.

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