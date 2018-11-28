РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 ноя. Жители городского округа Люберцы по итогам голосования на портале «Добродел» выбрали 17 автомобильных дорог, которые отремонтируют в 2019 году, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Глава в среду провел традиционную встречу с жителями во Дворце пионеров поселка Томилино.

«В настоящее время формируется адресный перечень дорог, подлежащих ремонту в 2019 году. Одним из важных критериев является выбор жителей на портале «Добродел». По результатам народного голосования в перечень вошло 17 автомобильных дорог. Полный перечень будет размещен в СМИ, на официальном сайте округа и в социальных сетях», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что на территории Люберец 547 автомобильных дорог: 1 федеральная, 18 региональных, 528 муниципальных.

«В 2018 году в рамках исполнения губернаторской программы по ремонту автомобильных дорог на территории городского округа Люберцы выполнены работы по замене асфальтового покрытия на 7 дорогах регионального значения протяженностью 26 километров», – пояснил Ружицкий.

Он добавил, что также отремонтировали 59 автомобильных дорог местного значения (общая протяженность 34,9 километров): в Люберцах – 20 дорог (10,3 километров), в поселке Малаховка – 16 дорог (13,4 километров), в поселке Томилино – 8 дорог (2,9 километров), в поселке Октябрьский – 8 дорог (2 километра), в поселке Красково – 7 дорог (6,3 километров).

«Для сравнения в 2017 году отремонтировали 25 дорог (13,1 километров), в 2016 году – 23 дороги (15,2 километра)», - заключил Ружицкий.