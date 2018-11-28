РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 ноя. Депутаты местного отделения партии «Единая Россия» проводят встречи с жителями города, в ходе которых обсуждаются актуальные общественно важные вопросы, говорится в сообщении пресс-службы отделения партии городского округа Королев.

Встречи будут проходить до 2 декабря в рамках всероссийской недели приемов партии «Единая Россия».

«Мы уже не первый год поддерживаем традицию проводить приемы, приуроченные ко дню рождения партии «Единая Россия». Это позволяет нам наладить, укрепить и не прервать диалог с жителями по решению насущных вопросов», – говорится в сообщении.

В первый же день акции в приемной партии приняли 20 человек. К депутатам поступили предложения по развитию детского досуга и качественному улучшению медицинского обслуживания в Королеве, а также совершенствованию федерального партийного проекта «Локомотивы роста».

Местное отделение партии находится по адресу: Королев, улица Циолковского/Калинина, дом 6/12.