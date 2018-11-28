РИАМО – 28 ноя. Объединенная сеть магазинов «Читай-город-Буквоед» планирует за 5-7 лет добиться того, чтобы в России работала 1 тысяча магазинов сети, книжная сеть старается открывать магазины не только в мегаполисах, но и малых городах, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Основным драйвером роста объединенной розничной сети является активное открытие новых магазинов по всей стране. В прошлом году было открыто рекордное количество - 100 новых магазинов, а в этом уже свыше 70 книжных. Мы заняли многие из тех локаций, где можно было открыться, и ведем активный поиск подходящих предложений в тех местах, где мы еще не представлены», — сказал гендиректор объединенной розничной сети «Читай-город-Буквоед» Михаил Иванцов.

Он добавил, что в обозримой перспективе, в течение 5-7 лет, есть возможность для достижения цифры – 1 тысяча книжных магазинов по всей стране. Магазины открывают не только в мегаполисах, но и в малых городах, однако в таких местах недостаточен спрос. В то же время сеть планирует решить этот вопрос.

«В Москве, как ни странно, мало торговых площадей. <…> В Москве книжные открываются не так часто, хотя в этом году здесь начали работу восемь новых магазинов «Читай-город». Колоссальный дефицит площадей сохраняется. Старые торговые павильоны и киоски были снесены в ходе модернизации городского пространства (так мы лишились своих магазинов на Первомайской и Электрозаводской в «Ночь длинных ковшей»), а соответствующей замены им как не было, так и нет. Поэтому на столицу сейчас приходится только 15% общих продаж», — отметил Иванцов.

Он добавил, что в Подмосковье открыты 10 новых магазинов. Выкупив у собственника «Свой книжный» удалось сохранить для горожан большие книжные в Одинцове и Подольске.

В 2018 году покупатели сети «Читай-город» чаще всего в жанре «Художественная литература» приобретали книги «Происхождение» Дэна Брауна, «Не прощаюсь» Бориса Акунина, «Куриный бульон для души: 101 вдохновляющая история о сильных и удивительных людях» Эми Ньюмарк. В жанре Non/fiction: «Хочу и буду» Михаила Лабковского, «Вальс гормонов» Натальи Зубаревой и «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона.